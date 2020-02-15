В The Independent назвали наиболее неудачные «постельные» сцены в кино

Издание The Independent составило список самых неудачные «постельных» сцен в кинематографе. Открывает список картина «Джильи», где демонстрировать отношения на интимном уровне пришлось Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку. Героиня при нетрадиционной ориентации перенесла случайную связь с мужчиной. Эта сцена оставила многих зрителей в странных чувствах. Были раскритикованы события «Говард-утка», в которой героине пришлось заняться сексом с крупной птицей. В ленте «Убей меня нежно» показали близость женщины, связанной белыми лентами.Негативных отзывов удостоили сцены из фильмов «Очень плохая училка», «Тело как улика», «Звездная карта», «Шоугелз», «Исчезнувшая», «50 оттенков серого», «Чего хотят женщины», а также «Комната».

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