«Вывели под руки»: Ольгу Бузову заподозрили в «пьяном выступлении» в Брянске

Ольгу Бузову заподозрили в опьянении после инцидента на выступлении в Брянске. Телеведущая разместила видео, на котором двое мужчин выводят её со сцены, держа под руки. Бузова спросила у сопровождающих: «Я отжигала?». После того, как с ней поделились эмоциями от выступления, артистка зашла в гримёрку. В комментарии звезда поинтересовалась мнения фолловеров, что именно она делала. Пока одни пользователи высказали подозрения о выступлении певицы в нетрезвом состоянии, другие считают причиной сопровождения – помощь из-за сильной усталости.Ольга Бузова готовится к выступлению в Калуге. Во время концерта в Брянске она появилась в нескольких образах. Первый сценический наряд представлял собой розовое боди, закреплённое на одном плече. После этого Бузова вышла к аудитории в серебристом платье, для которого заменой стало боди бордового цвета. В комментарии к посту телеведущая поблагодарила поклонников за аплодисменты, подаренные цветы и выраженную любовь.При этом многие пользователи соцсети удивились появлению Ольги Бузовой на сцене 14 февраля. Её подписчики ожидали, что она уделит внимание новому возлюбленному. После концерта телеведущую ожидал сюрприз от возлюбленного. Номер отеля оказался украшен лепестками роз, большим количеством воздушных шаров в форме сердец, игрушечными единорогами. Бузова отметила, что возлюбленного не было рядом, но сам сюрприз сильно её порадовал. READ Мешают самолетам: военные США глушат GPS