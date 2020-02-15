Актер «Убойной силы» Виктор Соловьев задержан после «пьяного» ДТП

Виктор Соловьев, снимавшийся во многих известных кинокартинах, включая «Убойную силу», в Санкт-Петербурге 14 февраля на своем автомобиле сбил водителя, менявшего на обочине колесо машины. Правоохранители задержали актера, находившегося за рулем в нетрезвом виде. В крови директора «Лицедеев» при проверке выявили алкоголь в количестве 0,7 промилле. Водитель, сбитый Соловьевым, оказался на больничной койке с серьезными увечьями. Пострадавшему пришлось ампутировать ногу, и на данный момент он пребывает в реанимации под постоянным наблюдением медиков.Соловьев задержан на двое суток, и в отношении него возбуждено уголовное производство. Актер, подозреваемый в совершении ДТП, приведшего к негативным последствиям для здоровья человека, может получить серьезный срок.

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