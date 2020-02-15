В Турции усилены меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

«Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — цитирует её агентство.

По словам Касимовой, некоторые угрожают со словами: «Посол, не выходи на улицы Анкары». «Мы понимаем, что люди, которые это пишут, вряд ли пойдут убивать, что они тем самым выплескивают свой гнев. Но нам тем не менее приходится с этим считаться», — добавила пресс-атташе.

Напомним, что ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Ранее 10 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений. Ранее в Анкаре уже прошли консультации российских и турецких военных дипломатов по Идлибу, в Москве рассчитывают на продолжение контактов.