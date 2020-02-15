Заворотнюк могут вылечить уже в марте: появились сенсационные данные о болезни актрисы

Белорусские ученые создали лекарство от глиобластомы, которой страдает российская актриса.

Белорусские ученые создали лекарство против одного из самых агрессивных видов рака головного мозга — глиобластомы. По словам экспертов, опухоль крайне сложно выявить на ранней стадии и соответственно своевременно вылечить. Если же ее не удалить, то человек погибнет в течение трех месяцев.

Как сообщает телекомпания «Мир24», медики из Беларуси открыли эффективный метод лечения этого иецхэзжн смертельного заболевания с помощью нового микроскопа, который позволяет при многократном увеличении найти и удалять глиомы.

Кроме того, ученые создали уникальный препарат "Темодекс", который растворяет раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Отмечается, что над разработкой препарата 8 лет трудилась большая команда из 30 ученых и врачей.

«Это первая в мире гидрогелевая терапевтическая система для локальной химиотерапии опухолей головного мозга высокой степени злокачественности», — рассказала завлабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ Татьяна Юркштович.

Как объяснила медик, разработанный гель, в состав которого входит химиопрепарат, наносится на место опухоли. В процессе растворения высвобождается вещество, которое и убивает раковые клетки.

Благодаря этому врачи смогли продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет.

В данный момент налажено полноценное производство препарата, который уже в марте поступит во все онкоцентры Беларуси. В планах разработчиков вывести его и на рынок Западной Европы.

Напомним, по слухам именно глиобластома была диагностирована у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Впрочем, сейчас точных данных о состоянии ее здоровья нет, как нет и сведений о терапии, которую она проходит.

По последней информации звезда сериала "Моя прекрасная няня" была выписана из клиники, в которой она проходила курс лечения, из-за невозможности родственников дальше оплачивать пребывание в лечебном учреждении.

СМИ также сообщали, что Заворотнюк могли предложить экспериментальное лечение в США.

Впрочем с появлением эффективного лекарства в соседней Белоруссии, есть все шансы на то, что актриса может продолжить лечение в Минске. Учитывая, что подобный препарат, схожий по принципу действия с белорусским, производят только в Америке, и он в 50 раз дороже, Заворотнюк уже в марте получит шанс на изличение от смертельного заболевания.

Как ранее писал Topnews, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна готова принять участие в программе Андрея Малахова и рассказать всю правду о болезни матери.