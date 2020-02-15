Больше беспорядочных половых партнёров — выше риск развития рака

Сегодня ученые из самых разных уголков мира пытаются выяснить причины возникновения тех или иных опасных заболеваний. Например, недавно немецкие ученые выяснили, что входящие в состав косметических средств консерванты могут стать причиной ожирения у детей женщин, которые активно ими пользуются. Подобных исследований очень много и одним из самых интересных является научная работа на тему взаимосвязи между количеством половых партнеров и предрасположенности к раку и другим смертельным заболеваниям. Помимо выяснения этой закономерности, ученым также удалось узнать, какие именно люди имеют больше всего половых партнеров.Беспорядочные половые связи могут стать причиной не только венерических болезнейПо данным научного журнала BMJ Sexual & Reproductive Health, в рамках исследования ученые изучали данные о 2537 мужчинах и 3185 женщинах, проживающих на территории Великобритании. Информация была собрана при помощи исследовательского проекта English Longitudinal Study of Ageing, причем авторов научной работы интересовали данные о людях со средним возрастом 64 года.

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Опасность беспорядочных половых связей

В ходе опроса 28% мужчин признались, что за свою жизнь имели от нуля до одного партнера. Около 29% мужчин объявили о 3-4 партнерах, 20% о 5-9 партнерах, а 22% — о десяти и более девушках, с которыми они состояли в отношениях. Что касается женщин, то 41% участниц имело от нуля до одного партнера, 35% вступали в связь с 3-4 мужчинами, 16% состояли в отношениях примерно с девятью партнерами, а 8% за свою жизнь имели более десяти партнеров.

Исследователи выяснили, что большое количество сексуальных партнеров имеется у людей, не состоящих в семейных отношениях. Также на это влияли высокий или низкий уровень достатка, а люди со средним заработком, видимо, имели минимальное количество партнеров. Также ученые отметили, что многие сторонники беспорядочных половых связей имеют пристрастие к сигаретам и алкоголю. Самым любопытным открытием оказалось то, что люди с большим количеством половых партнеров не только были подвержены заражению венерическими заболеваниями, но и имели больший риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем более осмысленную жизнь ведет человек — тем он здоровее В частности, речь идет о том, что женщины с большим количеством половых партнеров имели на 91% большую предрасположенность к раку, чем все остальные. Практически то же самое можно сказать и о мужчинах — те, кто вел беспорядочную половую жизнь, на 69% больше страдали от смертельных заболеваний, чем люди с постоянными половыми партнерами.Исследователи считают, что повышенная предрасположенность к опасным болезням обусловлена осложнениями, вызванными передающимися половым путем инфекционными заболеваниями. Однако также следует принять во внимание то, что люди с беспорядочной половой жизнью имеют зависимость от сигарет и алкоголя. А эти распространенные зависимости, между прочим, тоже сильно повышают вероятность возникновения опасных заболеваний.

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