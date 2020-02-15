Спор Oracle и Google из-за Java входит в завершающую стадию

Судебные тяжбы между компаниями идут десять лет. Oracle обвиняет Google в нарушении авторских прав; в Google настаивают на открытости программных интерфейсов.

Спор между компаниями Oracle и Google по поводу авторских прав на программные интерфейсы платформы Java, которые Google использовала в операционной системе Android, дошел до Верховного суда США; первое заседание назначено на 24 марта.

Хотя в Google создали собственную версию платформы Java, в ней используются те же имена функций и те же принципы работы, что и в версии Java, авторские права на которую принадлежат Oracle.

Спор между Oracle и Google идет уже десять лет. Oracle подала иск вскоре после приобретения компании Sun Microsystems, в которой изначально были разработаны платформа и язык Java. В суде первой инстанции Google удалось выиграть, но рассмотрение апелляции завершилось в пользу Oracle.

Oracle обвиняет Google в нарушении авторских прав и плагиате. Google могла либо создать свою платформу, либо приобрести у Oracle лицензию на использование Java, утверждают в Oracle. В Google отстаивают позицию открытых программных интерфейсов. Решение в пользу Oracle, говорится в заявлении Google, изменило бы давно сложившуюся практику и помешало бы разработчикам развивать существующие технологии и создавать новые продукты. Именно поэтому в ИТ-отрасли поддерживают принцип открытости программных интерфейсов, подчеркивается в заявлении.

Источник