Создатель Android отказался от дальнейшей разработки своего смартфона

Компания Essential прекращает работу: Энди Рубин признал, что у него нет шансов потеснить лидеров.

Основанная одним из главных разработчиков операционной системы Android Эндрю Рубиным компания Essential объявила о прекращении работы. В 2017 году Essential выпустила свой первый и единственный смартфон под названием Essential Phone PH-1, и хотя он и завоевал определенную популярность, сколько-нибудь существенно потеснить лидеров рынка ему не удалось.

В октябре прошлого года Рубин опубликовал несколько фотографий смартфона радикально нового дизайна с удлиненным прямоугольным корпусом и уникальным интерфейсом, совершенно не похожим на стандартный интерфейс системы Android. Этот смартфон назывался Gem. В сообщении о закрытии компании Рубин показал еще несколько видео, демонстрирующих работу смартфона. Однако, добавил он, у компании нет очевидного способа сделать так, чтобы этот смартфон попал в руки покупателей.

Обновления программного обеспечения для PH-1 выпускаться больше не будут. Сами устройства будут работать, как и раньше, а все необходимое для разработки будет опубликовано на сайте github. Почтовый клиент Newton Mail, разработанный компанией CloudMagic, которую Essential купила в 2018 году, прекратит работу 30 апреля 2020 года.

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