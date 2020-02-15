Назван эффективный способ борьбы с коронавирусом

На пресс-конференции о новом методе лечения коронавируса рассказал глава одной из больниц в Ухане Чжан Динюй. Он уверен в том, что подобного лечения будет вполне достаточно на самом первом этапе борьбы с коронавирусом. В дальнейшем же будет разработана вакцина или какие-то эффективные препараты против пневмонии нового образца, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Китайские врачи начали переливать больным пациентам плазму тех людей, которые уже избавились от коронавируса. Объяснить это можно тем, что в плазме части переболевших, были обнаружены антитела, которые помогают достаточно быстро устранить заболевание. Плазма доноров обязательно поддается специальной обработке, во время которой специалисты проводят инактивацию разных опасных вирусов. Дальше плазма вводится больному человеку. На данный момент с помощью такого способа смогли вылечить десяток людей, которые находились в очень тяжелом состоянии. По данным, предоставленным 14 февраля, в Китае умерли 1383 человека и почти 65 тысяч заражены коронавирусом. Стоит отметить, что ученые проводили исследования, которое позволило установить, что коронавирус, который находится на поверхности предметов, может оставаться активным еще как минимум неделю.