Правоохранители задержали криминального авторитета жестокого видео похищении бийчанина

Силовики задержали обоих подозреваемых в похищении и покушении на убийство жителя Бийска, которого избили и засунули в багажник у входа в ночной клуб 8 февраля. СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что он и его сообщник, задержанные в разные дни, имеют авторитет в уголовно-криминальной среде.

Операцию провели следователи при поддержке оперативников уголовного розыска главка краевого МВД и росгвардейцев. Как сообщили в пресс-службе полиции, второго подозреваемого задержали 13 февраля в Смоленском районе. Он пытался спрятаться у своей знакомой. Сопротивления при задержании мужчина не оказал. Судя по кадрам оперативной съемки, предоставленным следкомом, силовики ворвались в квартиру через окно и дверь. После задержания подозреваемый сказал, что имеет непогашенную судимость. Также правоохранители подтвердили, что его сообщник был задержан 11 февраля.

По данным следкома, двое 30-летних мужчин избили и похитили 35-летнего жителя Бийска у ночного клуба «Офис», чтобы вывезти за город и убить. Также подтвердилось, что потерпевший оказал активное сопротивление и сумел скрыться от похитителей. По имеющимся сведениям, он успел выхватить нож и ранить одного из нападавших. Мужчине была оказана медицинская помощь, поэтому довести свой умысел до конца подозреваемым не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 30, п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В данный момент ведутся следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы, проведены обыски жилья подозреваемых, изучаются записи с камер наблюдения. Вскоре будет решен вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Известно, что оба мужчин были неоднократно судимы и имеют авторитет в криминальных кругах.

Напомним, что по данным источника ИА «Банкфакс» задержанный накануне мужчина является близким родственником известного бийского преступника по фамилии Скляднев, который в 2010 году застрелил человека.