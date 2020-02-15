К Земле летит астероид размером с город: ученые оценили риски

Через несколько месяцев, в мае, к земному шару на минимальную дистанцию подлетит астероид. Известно, что его размеры сопоставимы с небольшим городом (примерно четыре километра). Столкновение тела с нашей планетой станет настоящей катастрофой. Благо учёные оценивают риски падения как небольшие: астероид пролетит на расстоянии больше 6 млн километров, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Также в мае пролетит ещё один астероид, только уже значительно меньше – с диаметром 493 метра. Он приблизится на расстояние 2 793 млн км. Тело тоже хоть и представляет опасность, но не столь большую, чтобы поднимать панику. Вообще в мае намечается 4 потенциально опасных астероида. Шансы их падения на Землю в данный момент не столь велики, если, конечно, тела не изменят траекторию полета. Надеемся, что этого не произойдет.