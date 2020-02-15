Распространение коронавируса не удается заблокировать

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзипин считает, что приоритетной задачей является максимально оперативное издание закона, который будет регулировать биологическую безопасность. Призыв к скорейшей работе над таким законом он озвучил во время общения с представителями агентства China News.

Коронавирус 2020, новости: найден способ лечения

Главный врач уханьской больницы во время своей последней пресс-конференции сообщил, что эффективным лечением зараженных пациентов является переливание плазмы от выздоровевших людей тем, у кого еще продолжается заражение коронавирусом COVID-19.

Как оказывается, в плазме людей, которые пережили заболевание, можно обнаружить специальные антитела, способные побороть данный вирус.

При этом медики активно просят пациентов, которые успешно побороли болезнь, самостоятельно обращаться для сдачи плазмы, ведь они могут спасти чью-то жизнь.

По данным газеты Global Times, с помощью нового метода уже удалось вылечить 10 пациентов, чье состояние не улучшалось от применения медикаментов.

Коронавирус: свежая сводка на сегодня, 15.02.2020

В Китае более 1700 врачей, боровшихся с коронавирусом, сами заразились им. Медики действительно героически сражаются с распространением заболевания. В статистике умерших — шесть медицинских работников.

Представители Всемирной организации здравоохранения огласили сроки изготовления вакцины от коронавируса. Предполагается, что на разработку препарата уйдет полтора года.

США станет первой страной, которая эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

13 февраля власти китайской провинции Хубэй зафиксировали резкое увеличение числа новых заболевших от коронавируса — специалисты пересмотрели результаты уже проведенных обследований и на основе новой классификации стали относить к числу зараженных тех, кого ранее считали здоровыми.

В России сколько заболевших коронавирусом

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки не выявлено. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В регионах Дальневосточного федерального округа под медицинским наблюдением находятся 484 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в России.

Отмечается также, что в нашей стране эффективно применяются две отечественные сертифицированные тест-системы для выявления заболевания. С их помощью специалисты проверяют каждого прибывающего из Китая.

Ранее в России были выявлены два случая заражения коронавирусом — в Тюмени и Забайкальском крае. Оба заболевших – граждане Китая, их уже выписали из больниц. В КНР от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались уже более полутора тысяч человек, инфицированных уже почти 66,5 тысяч.