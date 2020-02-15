Зарубежные медики назвали продукты, которые могут вызвать выкидыш

Содержание:

Блюда из сырого мяса

Рыба с высоким содержанием ртути

Сырые яйца

Мясные деликатесы

Говорят, беременная женщина должна есть за двоих — за себя и за будущего ребенка. Рацион будущей матери должен быть сбалансированным, со всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. В то же время всем известно о «вкусовых извращениях» женщин в интересном положении. Они могут килограммами поглощать продукты, которые раньше вызывали у них отвращение — например, кушать сельдь со сгущенным молоком.

Зарубежные медики с пониманием относятся к подобным чудачествам — они продиктованы гормональной перестройкой организма. В то же время они категорически предостерегают от употребления определенных продуктов в любом триместре беременности. Они могут серьезно навредить будущему ребенку и, даже, спровоцировать выкидыш.

Блюда из сырого мяса

Беременные женщины часто испытывают желание съесть сырое мясо. Некоторые просто жуют кусочек, другие ходят в рестораны — на тартар или карпаччо. Беременным такие блюда категорически противопоказаны. С сырым мясом связан риск заражениями бактериями, в том числе кишечной палочкой. Они могут спровоцировать серьезные инфекционные заболевания крови, среди которых сальмонелла и токсоплазмоз.

Нежелательно женщинам в интересном положении кушать также стейки с кровью и сырые морепродукты, в том числе устрицы.

Рыба с высоким содержанием ртути

Рыба — богатый белком продукт, беременным он просто необходим. В то же время не стоит забывать о том, что в некоторых дарах морей содержится слишком много ртути.

Такой продукт в рационе может привести к задержке в развитии плода, вызвать повреждение мозга и даже выкидыш во время беременности. Поэтому в ожидании ребенка стоит избегать такой рыбы, как тунец, королевская макрель. Прежде, чем покупать ту или иную рыбу, стоит узнать, сколько ртути в ней может содержаться.

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Сырые яйца

Беременные любят пить сырые яйца. Либо же используют продукт в заправках для салатов. К примеру, используют продукт при приготовлении домашнего майонеза или белкового крема. Это может быть опасно, даже есть полная уверенность в качестве яиц.

Женщинам в положении стоит себя поберечь — в сырых яйцах могут содержаться бактерии сальмонеллы, которые способны привести к выкидышу.

Мясные деликатесы

Следует избегать мясных деликатесов во время беременности, включая мясное ассорти, бекон и другие. В мясных деликатесах содержатся такие бактерии, как листерии. Они обладают способностью проникать в плаценту и инфицировать ребенка, вызывать тяжелые заражения крови и инфекции. Это может быть опасно для жизни малыша.

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