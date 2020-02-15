Как увеличить свою пенсию, продолжая работать?

Пенсия, которая сегодня назначается гражданину, который достиг пенсионного возраста, складывается из двух составляющих:

индивидуальный пенсионный коэффициент — количество баллов, которое человек заработал за свою трудовую карьеру;

фиксированная выплата.

Например, гражданин к моменту выхода на пенсию заработал 200 пенсионных баллов. В этом году он выходит на пенсию. Сегодня один пенсионный балл оценивается в 93 рубля. Умножаем и получаем 18 600 рублей. К этой сумме прибавляем фиксированную выплату — сегодня на составляет 5 686 рублей. Итого, пенсия будет назначена в размере 24 286 рублей. И именно эту сумму с небольшими индексациями человек будет получать до конца жизни.

Но можно, достигнув пенсионного возраста, продолжать работать и не подавать заявление в Пенсионный фонд и тогда пенсию не назначат. А взамен, её потенциальный размер будет каждый год увеличиваться.

Если прошёл год, то этот коэффициент очень невелик. А вот, если прошло уже 10 лет, то эти коэффициенты серьезным образом увеличиваются и становятся уже двукратными. Таким образом, обратившись за пенсией спустя 10 лет, то ИПК составит уже более 43 000 рублей, а фиксированная выплата — около 12 000. Итого, пенсия будет назначена в размере 55 000 рублей. То есть в два раза больше, чем было 10 лет назад.

Если вы умножите ту пенсию, которую вы не будете получать на 10 лет, то это, так называемая, упущенная выгода. Более того, вы можете её вкладывать, инвестировать и так далее. Если вы работающий пенсионер, это принесет больше прибыли, чем те коэффициенты, которые предлагает Пенсионный фонд.

Например, если пенсию не тратить, а откладывать на банковский депозит под 6% годовых, то за 10 лет накопится около 4 миллионов рублей. А если инвестировать пенсию через индивидуальный инвестсчет, который может дать до 20% годовых, то за 10 лет можно накопить около 10 миллионов рублей.

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Опрошенные россияне не видят смысла откладывать выход на пенсию. И все-таки, по данным Пенсионного фонда, программа отложенной пенсии востребована у некоторых категорий граждан. Это могут быть те, кто получает хорошую зарплату и не нуждается в деньгах. Так, в прошлом году за отложенной пенсией в фонд обратились около 30 тысяч человек.

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