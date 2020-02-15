Скидка на оплату коммунальных услуг положена широкому кругу граждан

Скидка на оплату коммунальных услуг является действенной формой помощи со стороны государства многим категориям граждан. Для того, чтобы воспользоваться этими льготами, нужно знать законы и обращаться в социальные службы с соответствующими документами.

Кто имеет право на скидки по оплате коммунальных услуг

Льготы могут предоставляться на федеральном и региональном уровнях. Существуют группы граждан, которым положены скидки в любом случае:

На местах к этим группам лиц могут быть добавлены:

В регионах списки льготных категорий могут отличаться, поэтому нужно интересоваться в социальных службах по месту жительства или на официальных сайтах муниципалитетов.

На какие услуги могут распространяться скидки по оплате коммунальных услуг

Оформляются скидки индивидуально для каждого гражданина. Начисление производится с учетом текущих расценок и нормативов.

Скидки могут предоставляться на такие услуги:

Льгота предоставляется только на одно жилье. Если в семье несколько льготников, они могут оформить скидки на разные виды услуг. Если один гражданин имеет право на несколько скидок, они предоставляются по выбору.

Каким может быть размер скидок на оплату коммунальных услуг

Сборная КПРФ стала победителем соревнований по бадминтону в Кисловодске

Размер скидок четко определен законами для каждой категории льготников. Подробно можно лзнакомиться на информационных стендах в социальных службах или в интернете. Льготы предоставляются на длительное время. Периодичность переоформления определяется местными социальными органами.

Например, для некоторых льготников скидка составит:

Для оформления скидок нужно обратиться с пакетом соответствующих документов, подтверждающих статус льготника, в социальные службы по месту регистрации или в МФЦ.

Понравилась статья, поделитесь с друзьями :