Турция увеличила штрафы за нарушение требований авиабезопасности

Увеличенные штрафы ожидают теперь не только буйных пассажиров самолётов, но и не имеющих специального разрешения владельцев дронов, запускающих летательные аппараты в неположенных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт управления.

Согласно новым правилам, агрессивно ведущие себя пассажиры самолётов будут оштрафованы на 2603 турецких лиры (около 430 долларов США).

Владельцы дронов, не зарегистрировавшие их должным образом, получат штраф в размере 9013 турецких лир (около 1490 долларов США), а те, кто неправильно укажет характеристики дрона, или запустит его в неположенных местах, будут оштрафованы на сумму до 18025 турецких лир (примерно 2980 долларов США).

Дроны массой более 500 граммов должны быть зарегистрированы в Главном управлении гражданской авиации, управлять ими имеют право только получившие соответствующую лицензию выпускники летных курсов, авторизованных управлением.

Отмечается, что в последнее время дроны стали представлять серьёзную угрозу для гражданской авиации. Запуск дронов в районе аэропортов привёл к многочисленным чрезвычайным ситуациям на борту самолётов.