Собчак заставила 3-летнего сына смотреть на голое фото себя и подруг

Малолетний Платон не узнал на фото маму.

В канун 14 февраля телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила поклонников с Днем святого Валентина. Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она позирует в полуобнаженном виде вместе с подругами — ювелиром Яной Расковаловой и певицей Глюк’oZой.

Сразу после публикации снимок наделал много шуму, однако Собчак на это не остановилась. Позже пользователи заметили, что в разделе Stories появился еще одна пост – ролик, на котором изображен малолетний сын звезды Платон.

Мальчик сидит и разглядывает то иецхэзжн самое фото с полуобнаженными «красавицами».

Любопытно, что, судя по записи, трехлетний малыш не узнал на групповом фото свою маму.

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Платон смотрит на фото, на котором его мама позирует топлес с подругами Яной Расковаловой и Натальей Ионовой.

«Этот портрет тебе нравится?» — спрашивает сына Собчак.

«Да», — отвечает Платон.

«А кто на портрете изображен?», — спрашивает мама.

«Вита, Вита, Вита», — отвечает ребенок, по очереди указывая на Глюкозу, Собчак и Расковалову.

«Три Виты?» — удивляется мама.

«Да», — остается при своем мнении Платон.

«А посмотри внимательно. Ты уверен, что это Вита?» — спрашивает еще раз Ксения.

«Да», — уверенно говорит ребенок.

Кто скрывается под именем Виты, осталось неизвестным, однако наверняка приемы воспитания Собчак возмутят ряд ее фоловеров, активно выступающих за пуританские идеи в современном российском обществе.