Лукашенко рассказал, что директора сахарных заводов признались в коррупции

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Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные по подозрению в коррупции директора заводов признали свою вину. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
Во время выступления на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате Лукашенко рассказал, что взятые под стражу по «сахарному делу» руководители четырех заводов: городейского, жабинсковского, слуцкого и скидельского, а также Белорусской сахарной компании, сознались в масштабных хищениях при реализации сахара.
По словам президента, в данный момент обвиняемые вернули похищенные средства и готовы к любой работе в колхозе, лишь бы избежать тюремного наказания.
«Вот сидят сейчас и просятся: отпустите – пойдем в колхоз навоз грузить. А я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», – заявил Лукашенко.
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Ранее белорусские СМИ сообщили, что по подозрению в коррупции задержаны крупнейшие начальники сахарной отрасли: Михаил Криштапович, Виктор Миронов, Николай Прудник и Дмитрий Егоров.
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