В Совфеде прокомментировали заявление Литвы о помощи НАТО в «сдерживании» РФ

close





Ints Kalnins/Reuters

Первый зампред комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что НАТО помогает сдерживать Россию. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, подобные речи смешны, так как на Литву никто не собирается нападать, иначе она бы не стала независимой в 1991 году.

«Я не очень представляю, какими силами Литва, в случае чего, может сдерживать Россию. Это опять расчет на «старшего брата» в лице НАТО», — сказал Джабаров.

При этом он добавил, что ни литовские власти, ни европейские, заявляя подобное, не понимают, какую опасность могут на себя навлечь.

Сенатор подчеркнул, что если у этих стран вдруг возникнет конфликт с Москвой, то именно они станут первыми мишенями возможного ответного удара, так как на их территориях будут размещены войска НАТО или ракетные установки и аэродромы.

READ Родные Заворотнюк болезненно отреагировали на новость о танцах актрисы

Он назвал заявление Вильнюса попыткой «сформировать врага».

«Без этого сама идея существования НАТО становится непонятной и иллюзорной. Им нужно, чтобы у них был враг. Литовцы и отрабатывают этот заказ», — сказал Джабаров.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности поблагодарил Вашингтон и НАТО за военную помощь в «сдерживании российской угрозы». Он подчеркнул важность оперативного реагирования сил НАТО, расположенных в Литве, на любую угрозу, а также проведения совместных учений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Сдерживаем Россию»: президент Литвы поблагодарил НАТО

— Президент Литвы рассказал о роли США в сдерживании «российской угрозы»

— Страх перед США: почему Прибалтика не дружит с Россией

READ Россия оценила отказ Нидерландов в просьбе самостоятельного суда по делу MH17