Факты о Китае, которые шокируют и удивляют

21 шокирующий факт про Китай

Многие из нас мало знают о собственной стране, так что неудивительно, что эти факты о Китае покажутся если не шокирующими, то как минимум удивительными.

Эксперты геополитики называют Китай «спящим драконом» из-за его стремительно растущей экономики и всё увеличивающегося влияния в мире. Но что мы НЕ знаем о китайцах? А вот что…

Чтобы военные держали голову ровно и высоко, из их воротничков торчит иголка.

Военная полиция учит своих людей поднимать руки во время марша до определенной высоты, используя для этого проволоку, привязанную к шестам.

В Китае около 100 миллионов человек живет на сумму, равную 1 доллару в день.

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Кетчуп появился в Китае как рыбный соус под названием ke-tsiap.

В «Макдоналдсе» китайцы не забирают с собой еду, купленную из машины, — они заносят еду в сам ресторан и едят ее там.

Хотя официально Китай — нерелигиозная страна, в ней живет более 54 миллионов христиан.

В Китае казнят в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране.

Внимание, гурманы! В Дуняне (это город такой) истинным деликатесом являются яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников.

Google в партнерстве с крупнейшими в мире звукозаписывающими лейблами позволяет китайцам скачивать музыку бесплатно.

Китайская полиция всё чаще использует гусей вместо полицейских собак из-за агрессивности и отличного зрения этих пернатых.

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Каждый год в Китае регистрируется почти миллион абортов, если должна родиться девочка, а также десятки тысяч девочек-младенцев бросают — и все из-за политики одного ребенка.

30 миллионов людей в Китае живут в пещерных домах под названием яодун. Это больше, чем население Австралии.

Китай так сильно отравляет атмосферу выбросами, что загрязненный в Поднебесной воздух достигает Сан-Франциско через Тихий океан, чем на треть увеличивает уровень загрязнения этого американского города.

Некоторые китайские компании пищевой промышленности были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче.

Женщины в Китае могут заплатить 700 долларов за операцию по восстановлению девственной плевы, чтобы сойти за девственницу.

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Дышать воздухом в Пекине — все равно что курить 21 сигарету в день.

В 1973 году Китай предложил привезти 10 миллионов китайских женщин в США, чтобы помочь ликвидировать демографический кризис.

Игровые приставки PlayStation в Китае незаконны.

Каждый год в Китае съедают 4 миллиона кошек.

В Шанхае был установлен рекорд на самую длинную пробку — ее протяженность составила 99 км, а длительность — 12 дней.

В Чунцине люди, которые не могут оторваться от телефонов, ходят по специальным дорожкам, чтобы не покалечиться и не покалечить остальных.

03.04.2017