Звезды, которые росли в условиях, приближенных к сектантским

У термина «секта» есть множество значений, и каждый вкладывает в него разный смысл. Кто-то считает саентологию сектой из-за того, что вокруг этого течения полно загадок. Некоторые полагают, что жизнь в общине — тоже секта. Однако у каждой секты всегда есть некий религиозный подтекст, и чаще всего она изолирована от внешнего мира. Знаменитости из нашего списка выросли в условиях, приближенных к сектантским.

Роуз Макгоуэн

Актриса, 43 года

Звезда сериала «Зачарованные» выросла в секте «Детей Бога» в Италии. Вместе с семьёй она была отрезана от всех форм коммуникации, радио и телевидения. В конечном итоге Макгоуэн вместе с родными сбежала, когда ей было 9 лет. Семья переехала в США.

Хоакин Феникс

Актер, 42 года

Семья Феникса тоже состояла в секте «Дети Бога», которая теперь известна как «Интернациональная семья». Актер признается, что во время жизни в этой «религиозной общине» он и не думал, что связан с сектой: «Мои родители просто искали, где воспитывать своих детей, помимо Бронкса. Моя мама выросла в Бронксе, и каждый день она боялась ходить домой из школы». Как только семья покинула «Детей Бога», они тут же сменили фамилию с Боттомов на Фениксов, чтобы обозначить начало новой жизни.

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Гленн Клоуз

Актриса, 70 лет

Когда Гленн Клоуз было 7 лет, её семья была частью радикальной консервативной миссионерской секты «Моральное Перевооружение», которую позже переименовали в «Инициативы перемен». Актриса рассказывает, что в то время она полностью потеряла чувство индивидуальности. Она бежала из секты самостоятельно, когда ей было 22 года. Клоуз призналась, что влияние секты на её жизнь оказалось таким сильным, что в течение многих лет она «не доверяла своим инстинктам, поскольку все её убеждения были навязаны». Актриса не рассказывает, как именно она сбежала, но делится деталями жизни внутри секты: «Ничего нельзя было делать, иначе тебе бы внушили чувство вины за любые неестественные желания».

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Мишель Пфайффер

Актриса, 59 лет

Когда будущая актриса приехала в Голливуд, ей было 20 лет, а в секту её вовлекла странная пара. Они были «бретарианцами» или «солнцеедами», которые верят, что человек может питаться солнечным светом и воздухом, совмещая это с медитацией.

«Они довольно много внимания уделяли контролю веса и часто сажали людей на диеты, увлекались вегетарианством. Они верили, что высшая ступень развития человека — праноедение».

В конечном счёте из секты актрису вызволил её бывший муж Питер Хортон.

Дэвид Аркетт

Актер, 45 лет

Актёр провел детство в коммуне «Субуд» в Виргинии, где не было ни воды, ни электричества. Аркетт родился в этой коммуне и жил там вместе со своими сёстрами Патрицией и Розанной. В конце концов семья Аркеттов покинула общину.

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Вайнона Райдер

Актриса, 45 лет

Вайнона, её брат и их родители-писатели жили в довольно безобидной «Радужной Коммуне» в Калифорнии. Райдер и другие семьи жили на ферме площадью в 300 гектаров, где отсутствовало электричество. Когда Вайноне исполнилось 10 лет, семья уехала с фермы.

Тони Брэкстон

Певица, 49 лет

В автобиографии «Не разбивай мое сердце» Тони рассказывает, как ребёнком она с семьёй вступила в коммуну «Апостольские Пятидесятники». Все женщины в коммуне должны были скрывать свое тело, поскольку оно считалась откровенным злом. Когда Тони было 8 лет, она научилась понарошку нести бессвязный бред в якобы религиозном экстазе только для того, чтобы не быть наказанной. Позже её семья вступала и в другие религиозные секты.

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