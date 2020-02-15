Тройной подбородок и пузцо: реальное фото Анны Семенович шокировало фанатов

Певица предстала "во всей красе".

Фотографии 39-летней российской эстрадной певицы и телеведущей Анны Семенович без привычных фильтров и обработки выложили в Сеть.

Провокационные снимки были сделаны в Большом Кремлевском дворце на концерте, приуроченном к Дню святого Валентина, где экс-солистка группы «Блестящие» предстала перед зрителями в синем платьем с глубоким декольте.

Снимок вызвал фуров среди поклонников, которые заметили, что у певицы явно просматривался тройной подбородок, а также внушительный животик.

"Семенович иецхэзжн без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А ещё в Instagram марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее „окно“ не закрывается вовсе», — подписали скандальное фото авторы Telegram-канала «НеМалахов».

При этом в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram Семенович регулярно устраивает марафоны похудения и просвещает подписчиков на тему интервального голодания.

После публикации стало понятно, что все сексуальные снимки в микроблоге Анны объясняются обработкой с помощью фоторедакторов и удачными ракурсами.

Сама Анна пока никак не отреагировала на скандальную публикацию.