Есть проблема: видны трусы: садомазо-Аленка шокировала Харламова и Волю в Comedy Club (ВИДЕО)

Певица Maruv развеселила зрителей внеплановым "показом мод".

В очередном выпуске Comedy Club на ТНТ гостьей шоу оказалась недавно дебютировавшая украинская певицы Maruv — Анна Корсун. Ведущие Павел Воля и Гарик Харламов пригласили ее на сцену, чтобы подробнее поговорить об еще одной стороне творчества украинской "садомазо-Аленки", как охарактеризовал ее Воля.

Речь пошла об одежде, линию которой Maruv запустила почти одновременно с "аудивизуальным" альбомом. Ведущие пристально разглядывали певицу, спрашивая о цене. Та, не скупясь, делилась подробностями о прелестях одежды.

"У вас юбка из косынок иецхэзжн сшита?", — поинтересовался Воля, разглядывая кожаное мини на певице.

Та сказала, что у изделия есть несомненный плюс.

"Она очень удобная. Все девушки знают: есть проблема, когда садишься — видны трусы, а тут треугольничек и ничего не видно", — пояснила Maruv, при этом внимательно глядя в сторону супруги Гарика Харламова, актрисы Критины Асмус, которая в это время сидела в зале.

"А почему вы смотрите на мою жену постоянно?" — не удержался и поинтересовался Гарик у певицы.

"Она просто красивая!", — засмеялась смущенно Maruv.

Когда ведущие попросили девушку спеть, у Воли возникли сомнения в том, что исполненная Maruv композиция принадлежит ей.

"Из головы", — заявила она, уверяя, что авторство песни ее.

"Реально?", — усомнился Воля, после чего дал емкую характеристику своей безграмотности.

"Ну мы лажпеды!", — сказал он, намекая на себя и Харламова.

"Перед нами стоит певица, хиты которой знает весь мир, а мы не знаем. Хлопаем", — призвал ведущий после еще парочки примеров песен из репертуара Maruv.

Продолжением стало выступление певицы, исполнившей "хорошо знакомые" Воле хиты "Drunk Groove" и «Focus on Me».

Отметим, как ранее писал Topnews , позже Maruv приняла еще раз участие в шоу, на этот раз сама унизив Харламова.

Так, певица решила научить юмористов эротичному покачиванию бедер из стороны в сторону. При этом она сделала замечание Харламову на его нелепые попытки повторять за ней, отметив, что у него "плохо расшатаны бедра".

На третьем движении Maruv озадачила Гарика предложением "встать рачком". В итоге Воля, разглядывая стоящих на коленках певицу и коллегу, признался, что не может выбрать кого-то одного.

"У тебя шведский стол", — объяснил ему Харламов.