В Сеть попали непристойные фото 19-летней дочки Гузеевой

СМИ: телеведущая выгнала Ольгу Бухарову из дома.

В доме у телеведущей "давай поженимся", похоже, разворачивается настоящая драма. По слухам, актриса и телезвезда выгнала 19-летнюю Ольгу Бухарову из дома, а причиной тому стали непристойные фото, которые дочь Гузеевой разместила в Сети.

Надо сказать, что подобный "срыв" со стороны молодой девушки был предсказуем. СМИ не раз сообщали о том, совсем недавно Ольга перенесла тяжелую операцию по удалением доброкачественной опухоли. А позже девушка сильно поправилась — сказался гормональный сбой иецхэзжн после лечения.

Пользователи ехидничали, что попади дочь на шоу к маме, ей несдобровать: Гузеева в одном из выпусков шоу буквально напустилась на невесту с неидеальным телом. Мол, как 31-летняя женщина довела себя до желтых глаз и зубов. В качестве примера она привела себя в молодости – белозубую и голубоглазую.

Так или иначе, но "дополнительные" 10 килограммов довели обычно хрупкую Бухарову до депрессии, носовых кровотечений и тошноты, к которым позже добавились сильная мигрень, бессонница и набор веса. Она отчаянно пыталась прийти в форму и недавно с радостью призналась — удалось! Бухарова похудела с 63 «январских» килограммов до 58,4!

Как только проблема с весом дочки оказалась в прошлом, на телезвезду навалилась следующая: Бухарова решила продемонстрировать свою возрожденную красоту всей Сети, причем сделав это в весьма откровенном виде. Как только секси-фото появились в Сети, пользователи заговорили, что Гузеева, воспитанная в эпоху консервативных советских ценностей может не стерпеть такого.

Фото были не единственными свидетельствами бунта дочери — несколько дней назад Ольга выложила сторис у себя в Instagram, где рвала обои и устроила бардак в своей квартире, попутно признавшись, что у нее случился нервный срыв и она устроила погром в собственном жилье. Несколько позже Оля разместила еще одно фото, подпись под которым до смерти перепугал ее подписчиков.

«Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то уже никогда не проснусь», — написала она, заставив фолловеров думать про самое страшное. До недавнего времени Гузеева не высказывала недовольства дочерью, заявляя, что у девушки сложный возраст и его надо пережить.

«Я сама тяжело взрослела. Помню себя», — говорила Гузеева. Она полагала, что лучше выплеснуть весь негатив наружу. Телеведущая пояснила, что дочка уже навела в своей комнате порядок. Теперь там предстоит сделать небольшой ремонт и переклеить обои.

Но, по слухам, терпение матери кончилось после публикации "тех самых фото". И теперь пользователи гадают, общаются ли сейчас мама и дочь, или Гузеева действительно выгнала дочь из дома.