«Антирусские настроения»: Познер рассказал о желании американцев сделать Россию слабой

По его словам, недоверие между странами возникло из-за обмана со стороны НАТО.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в США сегодня сильны «антирусские настроения», и власти не заинтересованы в том, чтобы это изменить. Об этом сообщается на сайте Познер Online.

Журналист добавил, что американская сторона предпочла бы увидеть Россию «страной зависимой, гораздо более слабой».

Также Познер добавил, что НАТО нарушила договоренность не расширяться на Восток. По его мнению, это привело к возникновению недоверия между Россией и Западом.

Ранее Познер заявил, что в России очень красивая природа, но в ней много и уродливого.