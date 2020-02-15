СМИ: Греция представит предложения по ослаблению напряжённости в отношениях с Турцией

Греческое правительство будет рекомендовать обеим сторонам принять меры, включая ограничение военно-морских подводных лодок двух стран конкретными районами Эгейского и Восточного Средиземноморья, пишет издание, не указывая источник информации.

Афины также предложат держать горячую линию между штабом тактического командования ВВС Греции в Ларисе и первым командованием ВВС Турции в Эскишехире, чтобы обеспечить прямую связь в случае серьёзных инцидентов с участием военных самолётов двух стран.

Пакет будет включать меры, которые позволят урегулировать любые инциденты в приграничном регионе на уровне местных органов власти, добавляет Kathimerini. Греция начала принимать меры по укреплению безопасности на своей пористой границе с Турцией в этом месяце, чтобы ограничить приток беженцев.

Греческая сторона также поднимет вопрос о нарушении Турцией воздушного пространства Греции и территориальных вод, а также турецких пролётов в Эгейском море, сообщает издание.

Министр обороны Турции Хулюси Акар и его греческий коллега Никос Панайотопулос договорились в среду провести двусторонние переговоры в период 17-21 февраля. Договорённость об этом была достигнута в ходе встречи в Брюсселе на полях конференции министров обороны стран НАТО, сообщает агентство Анадолу.

В ходе встречи Акар и Панайотопулос также подчеркнули важность сохранения открытых каналов диалога между двумя странами.

Отметим, что в прошлом месяце МИД Турции заявил, что Анкара готова возобновить диалог с Грецией, и предложил запустить новый механизм для обсуждения вопросов, связанных с Восточным Средиземноморьем.

Отношения между Турцией и Грецией были напряжёнными на протяжении 2019 года, поскольку Турция активизировала усилия по разработке запасов углеводородов в Восточном Средиземноморье, направив два буровых судна в воды у берегов Кипра.

Греция также решительно возражает против меморандума о взаимопонимании между Анкарой и признанным ООН ливийским правительством в Триполи в ноябре, который делает Турцию и Ливию морскими соседями и игнорирует некоторые греческие территориальные районы.

Кроме того, Анкара и Афины расходятся во мнениях относительно морских территорий и зон континентального шельфа в Эгейском море.