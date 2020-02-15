Президент Литвы рассказал о роли США в сдерживании «российской угрозы»

close

Ints Kalnins/Reuters

Размещение войск США на территории Балканского региона помогает сдерживать «российскую угрозу», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает «Sputnik.Литва» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

По словам главы государства, Литва не смогла бы эффективно сдерживать «российскую угрозу» без помощи Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

Кроме того, Науседа подчеркнул значимость совместных учений сил НАТО на территории страны и Вооруженных сил Литвы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страх перед США: почему Прибалтика не дружит с Россией

— Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку

— «Отрепетируют наступление на Россию»: НАТО готовит масштабные учения

Источник

READ 12 декабря 2019 года отмечается праздник Парамон Зимоуказатель