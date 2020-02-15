Президент Литвы рассказал о роли США в сдерживании «российской угрозы»

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Ints Kalnins/Reuters
Размещение войск США на территории Балканского региона помогает сдерживать «российскую угрозу», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает «Sputnik.Литва» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.
По словам главы государства, Литва не смогла бы эффективно сдерживать «российскую угрозу» без помощи Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.
Кроме того, Науседа подчеркнул значимость совместных учений сил НАТО на территории страны и Вооруженных сил Литвы.
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