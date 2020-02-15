Что будет, если отказаться от алкоголя?

Относительно безопасная мера алкоголя довольно высока — два бокала вина или пива за день. Но если отказаться от алкоголя, то всего через две неделе в организме произойдут невероятные изменения.

Сон станет крепче и качественнее

Алкогольные напитки, выпитые менее, чем за четыре часа до сна, активируют мозговую активность. Вы пытаетесь уснуть, но ваш головной мозг работает так, как будто вам уже пора вставать с постели. По этой причине даже небольшое количество алкоголя заставляет человека чувствовать себя бодрым и энергичным. Некоторым людям алкоголь помогает уснуть, но при этом он негативно воздействует на глубокую, самую важную фазу сна. Алкоголь — это не самое лучшее средство для борьбы с бессонницей, его помощь обманчива.

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Аппетит станет умереннее

Алкоголь обладает свойством обострения восприятия, в том числе усиление вкусов и запахов еды, по этой причине употребление алкогольных напитков становится причиной переедания.

Научно доказано, что употребление двух бокалов спиртного за ужином увеличивает количество съеденного на треть.

Если вы мечтаете о стройной фигуре, вам стоит задуматься об этом.

Станет легче избавиться от лишнего веса

Способность держать аппетит под контролем — это не единственный шаг к стройной фигуре, отказываясь от алкоголя, вы избегаете лишних калорий. В паре бокалов алкогольных напитков содержится в среднем 430 калорий. Учитывая то, что большинство людей пьют алкоголь по вечерам, полученные из него калории не успевают потратиться на физическую активность и вносят свой вклад в формирование жировых отложений.

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Улучшения во внешности

Отказ от алкоголя приносит избавление от припухлостей и шелушения кожи. Любой спиртной напиток обладает мочегонным эффектов и приводит к обезвоживанию, без алкоголя кожа приобретает естественный оттенок, смотрится свежее и моложе. Визуальный возраст человека определяется именно по состоянию кожи.

Экономия денег

Хороший алкоголь стоит немало, а если добавить к его цене стоимость закусок и чаевые официантам или бармену, то сумма станет еще боле внушительной. Эти деньги можно отложить на незабываемый отпуск.