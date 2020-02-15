Автомобиль «Победа» ГАЗ-М-20

Share Tweet Share Share Email CommentsПримерно семьдесят лет назад автомобильный завод Горького начал производить культовый автомобиль «Победа». Дата выпуска первой серийной «Победы» — 28.06.1946 года.

Интересный факт: дизайн первого автомобиля «Победа» был предложен никем иным как Бродским, однако предпочтение советских вождей пали на проекты В. Самойлова. Именно по чертежам Самойлова с конвейера начали сходить автомобили, носившие гордое название «Победа».

Официальное наименование автомобиля было ГАЗ-М-20. Это название открыло новое дыхание Горьковскому заводу по производству автомобилей и комплектующих. Проект автомобиля «Победа» значительно выделялся и существенно отличался от автомобилей, выпускавшихся в довоенное время.

Интересный факт: автомобиль «Победа» стал первым массовым автомобилем на советском пространстве. До «Победы» автомашина для личного пользования рассматривалась как правительственная награда.

Интересный случай произошёл, когда Сталину предложили первое предполагаемое название автомобиля «Родина». Сталин нахмурился и с улыбкой спросил: «Ну и почём у нас будет Родина»? Название сменили в этот же день и оно сразу запало в души граждан советского союза – «Победа».

«Победа» первый в мире автомобиль, сделанный из полностью понтонного кузова, то есть у неё не было выступающих крыльев, рудиментов и каких-либо подножек.

Впервые в СССР в автомобиле установили обдув лобового стекла, а также электрические указатели поворотов. Это было нечто невообразимое для советских граждан, тем более для 1946 года! В «Победе» даже был встроен обогрев салона. Эти инновация для советского союза «подбрили» многие европейские страны, например, Германия и Франция.

Кстати, степень сжатия топлива в автомобиле «Победа» позволял ему работать даже на топливе самого низкого качества, а именно на 66-м бензине. Уже с 1951 года и последующие двадцать лет «Победа» выпускалась на польском заводе FSO, под маркой «Варшава». Лицензию на производство автомобиля за рубежом была подписана самим Сталиным.

Интересный факт, автомобили, к разработке которых приступила в 1952 году, уже не несли название «Победа», а именовались «Волга» и «Звезда».