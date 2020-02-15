Советы по обустройству маленькой спальни

Share Tweet Share Share Email CommentsМожно ли сделать маленькую спальню больше, чем она есть на самом деле? Какие существуют хитрости и приёмы, помогающие увеличить небольшое пространство и сделать его уютным? Предлагаем вам изучить 6 небольших рекомендаций, благодаря которым вам удастся преобразить даже крошечную комнату.

1. Правильный цвет

Интерьер маленькой спальни

Как известно, цвет очень влияет на визуальное восприятие пространства. Зачастую светлые оттенки работают на зрительное увеличение квадратных метров, а тёмные и яркие цвета «съедают» пространство. Но не всем по нраву находиться в стерильно белой или скучной бежевой комнате. Если вы относитесь к такой группе людей, то разбавьте монотонность интерьера яркими акцентами. Подберите текстиль любимого вами оттенка, поставьте на прикроватную тумбу интересный светильник или украсьте стену ярким постером.

Разбавьте белый вкраплениями любимого цвета

Яркая маленькая спальня

2. Больше света

Хорошее освещение в маленькой спальне

Цвет и свет – сладкая парочка. Они соседствуют в интерьере бок о бок. Поэтому, кроме правильного цвета следует выбирать и хорошее освещение. Прежде всего, уделите внимание окнам, если они есть в комнате. Освободите их от всего лишнего, уберите объёмные плотные шторы, если таковые имеются. Замените их на компактные римские шторы. Днём через ваши окна будет поступать максимум естественного света, а на ночь вы сможете укрыться от любопытных взглядов соседей из дома напротив.

Не завешивайте окно тяжёлыми шторами

Что касается ов света в вечернее время, используйте один или несколько компактных потолочных светильников. На роль основного а освещения подойдёт и люстра с направленным светом. Около кровати установите бра или поставьте небольшой светильник на прикроватную тумбу. Дополнительно используйте подсветку мебели или обычные гирлянды.

Источники искусственного освещения в спальне

3. Максимальная функциональность

В маленьких спальнях необходимо использовать каждый сантиметр свободного пространства: под кроватью, под потолком, над изголовьем кровати, в нишах, в шкафах, на окне и под ним.

Используйте место над кроватью для хранения вещей

Особенно хороши в таких комнатах кровати на подиумах или кровати-чердаки. Подобный предмет мебели решает сразу несколько задач и может использоваться, как шкаф. А есть варианты и со встроенными столами.

Многофункциональная кровать-чердак

Вещи, которыми вы пользуетесь редко лучше всего спрятать на под потолок или под кровать. Для любимых книг сделайте узкую открытую полку от пола до потолка. Её можно вмонтировать в один из углов комнаты. И, кстати, не забывайте про углы, их всегда можно обустроить – сделать в них дополнительные полочки или установить крючки и повесить там одежду, обувь или сумки.

Задействуйте углы для хранения книг и вещей

4. Зеркальный обман

Все советы по визуальному расширению пространства стары, как свет. Мы не откроем Америку, если скажем, что зеркала отлично работают на увеличение маленькой комнаты. Но есть несколько интересных приёмов, которые сделают интерьер более интересным.

Зеркало в интерьере спальни

Например, перспективу пространству добавит зеркало в зоне изголовья кровати. Интересно будут смотреться зеркальные дверцы шкафов. Также светлее и легче сделает интерьер зеркало, расположенное недалеко от окна таким образом, чтобы на него попадал естественный свет.

Зеркальное изголовье кровати

Шкаф-купе с зеркальными дверцами

5. Компактная мебель

Найти мебель для маленькой спальни подчас бывает нелегко, так как в крошечной комнате кровать, тумбы и шкафы должны быть эргономичными, с лаконичным дизайном. Здесь придёт на помощь прозрачная мебель, всевозможные трансформеры, многофункциональные стенки. А ещё лучше, если у вас есть возможность сделать мебель на заказ, индивидуально под размеры вашей комнаты. Да, это вложения, но разумные и оправданные.

Мебель для маленькой спальни

Кровать с выдвижными ящиками

6. Визуальные приёмы

Существует несколько хитростей, которые сделают ваше пространство гармоничным и стильным:

тонкие вертикальные полосы делают пространство лёгким и приподнимают потолки;

горизонтальные полосы делают комнату более широкой;

используйте мелкий рисунок на обоях, крупные принты «съедают» пространство;

чтобы отвлечь внимание от неровных стен или каких-либо недостатков комнаты, используйте комбинированные цвета и материалы в отделке;

используйте популярные сегодня геометрические фигуры (в текстиле, мебели, на обоях, светильниках). Они сделают интерьер стильным и создадут иллюзию поломанного пространства;

фотообои с перспективой (лес, море, дорога) также решат проблему тесноты и визуально расширят границы вашей комнаты.

Яркий интерьер маленькой спальни