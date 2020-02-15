Вещи в доме, которые вызывают усталость

Share Tweet Share Share Email CommentsВы чувствуете себя бодрым молодцем весь рабочий день, но, едва переступив порог дома, готовы впасть в спячку? Не в состоянии поднять себя с постели в выходные? Что ж, если всё вышеописанное звучит до боли знакомо, на то может быть две причины: или вы хронически устаёте на работе, или виной тому обстановка в доме. Оглядитесь вокруг: вот эти 10 вещей незаметно провоцируют усталость. А они есть почти в каждом доме.

Наш организм – удивительно сложен, но хрупок одновременно. И даже незначительные, казалось бы, раздражители извне способны нарушить хрупкий баланс и привести к неожиданным последствиям. К примеру, вот эти 10 вполне безобидных и привычных вещей могут быть причиной нарушения сна и даже хронического чувства усталости.

1. Беспорядок

Понимаем: возможно, вы постоянно откладываете уборку из-за усталости. Но плохая новость заключается в том, что беспорядок в доме, согласно многочисленным исследованиям, держит ваш мозг в постоянном напряжении. А перманентный стресс (даже такой малозаметный) приводит к нервному истощению и чувству вечной усталости. Чтобы разорвать порочный круг, сделайте воскресную уборку своей полезной привычкой.

2. Стены голубого цвета

Звучит странно, но согласно результатам американского исследования, проанализировавшего 2 000 различных домов со спальнями голубого цвета, именно этот умиротворяющий цвет способен замедлять сердечный ритм и понижать сердечное давление. Говоря проще, голубой фон заставляет вас чувствовать сонливость. Даже, если вы это не осознаёте.

3. Ваш телевизор

Точнее, привычка засыпать под его аккомпанемент. Дело в том, что синий диапазон видимого излучения подавляет выработку мелатонина, гормона-регулятора суточных ритмов, отвечающего за здоровую усталость и сон. В итоге сам сон становится обрывчатым и неглубоким, так что утром вы наверняка проснётесь ещё более уставшим, чем заснули.

4. Кофеварка

И её содержимое. Крепкий напиток действительно способен придать энергии. Но эффект – кратковременен, а после вы с большей вероятностью почувствуете ещё большую усталость. В среднем, часа т через 3-4. Вот, почему за обеденную чашечку кофе мы нередко расплачиваемся усталостью дома.

5. Бутылка любимого вина

Любите, подобно итальянцам, запить ужин бокальчиком красного? Дело неплохое. Но только, если вы ужинаете хотя бы за три-четыре часа до сна. А вот употребление даже небольшой дозы алкоголя позже, вопреки расхожему мнению, подарит не крепкий сон, а беспокойный. И, как результат, чувство полного бессилия на утро.

6. Ароматические свечи

Особенно, с ароматом лаванды и другими «расслабляющими». Не стоит недооценивать эффект ароматерапии.

7. Чипсы, конфеты и прочие вкусняшки

Особенно, перед сном. Даже, если вопросы веса не волнуют вас от слова «совсем», подумайте о том, что такой вброс сахара и простых углеводов моментально прогонит сон, за что придётся расплачиваться усталостью после.

8. Ваш термостат

Пускай холодный душ бодрит похлеще кофе, прохладная температура в доме, напротив, заставляет вас чувствовать сонливость. А потому старайтесь охлаждать исключительно спальню и не только незадолго до сна.

9. Всегда опущенные жалюзи и плотные шторы

Как и в случае с температурой, темнота – друг хорошего сна. Но чтобы не испытывать сонливость уже в четвёртом часу вечера, оставьте окна незашторенными до близости «отбоя».

10. Ваш смартфон

Согласно исследованиям Национальной организации сна (да, в США есть и такая), более 20% молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет просыпаются хотя бы несколько раз за ночь из-за входящих сообщений. Даже, если смарт находится в беззвучном режиме, внезапная вспышка света от экрана способна нарушить ваш хрупкий сон. Не говоря уж об упомянутом выше синем диапазоне видимого излучения, подавляющем выработку мелатонина. Итог предсказать несложно: плохой сон = усталость и отвратительное настроение. Оно вам нужно? Нет? Тогда оставляйте смартфон вне спальни, а рядом с кроватью поставьте старый-добрый будильник.