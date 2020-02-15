Экс-прокурор Наталья Поклонская встанет защиту сотен обманутых алтайским банком жителей Крыма

Бывшая прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы от региона Наталья Поклонская намерена защитить жителей полуострова, получающих «письма счастья» от алтайского «Тальменка-банка», у которого в 2017 году отозвали лицензию. При этом граждане никаких финансовых дел с этим кредитным учреждением не имели, сообщила Поклонская в Facebook и добавила, что уже обратилась поэтому поводу в полицию и в прокуратуру.

Как объяснила Наталья Поклонская, крымчане жалуются ей на сообщения с требованиями о погашении кредитов, якобы взятых в алтайском банке, некоторое время до отзыва лицензии имевшем филиал на полуострове. Однако эти люди никогда не были клиентами «Тальменка-банка». «Шла «Крымская весна». Крымчане только начинали оформлять документы, становились «молодыми гражданами России». И вот аферюги решили подсуетиться: известный в «определённых» кругах «Тальменка-Банк» (Барнаул) не растерялся и с 2015 года стал оформлять на жителей Крыма липовые кредиты. В итоге пострадало более 700 человек. Суммы просто гигантские — от 500 тысяч до 1 млн рублей», — написала Поклонская.

Она сообщила, что возьмет на контроль ситуацию и постарается добиться участия Генпрокуратуры. «Народ просто в ужасе: откуда такие долги, мы никаких бумаг не подписывали! Всю эту преступную схему стали вроде бы расследовать — в МВД завели уголовное дело. Но в итоге проблемы людей не были решены. Ну, мы пойдем иным путем. Я написала новый запрос на имя Генерального прокурора РФ — прошу взять дело, ход и результаты расследования под личный контроль. Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов — есть способы решения», — написала Наталья Поклонская.

Напомним, «Тальменка-Банк», развивавшийся ранее преимущественно на территории Алтайского края, открыл кредитно-кассовый офис «Симферопольский» в Республике Крым летом 2014 года. Планировалось, что в будущем офис будет преобразован в полноценный филиал, рассказывала ИА «Банкфакс» занимавшая тогда должность заместителя председателя правления банка Наталья Люлина. Офис был открыт в рамках реализации «Стратегии развития ООО «КБ «Тальменка-банк» на период до 2017 года». Тогда руководство не строило далеко идущих планов относительно экономического эффекта работы офиса, однако в будущем планировалось выйти на прибыльность.

Между тем в начале 2017 года «Тальменка-банк» перестал обслуживать своих клиентов, хотя его проблемы выплыли на поверхность еще в конце 2016 года после проверки ЦБ. 23 января 2017 года банк лишили лицензии, а уже 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка».

Ряд сотрудников банка обратились к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвиняли в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации. Временная администрация со своей стороны предположила, что банкротство банка, вероятно, было преднамеренным — сведения о многих вкладчиках действительно не фиксировались, а руководство за считанные дни до отзыва лицензии «выписало» себе кредиты на десятки тысяч долларов и евро.