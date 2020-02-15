Поклонники Заворотнюк не смогли сдержать слез от архивного видео

В интернете недавно появилось архивное видео с Анастасией Заворотнюк. Поклонники популярной актрисы, переживающие за ее здоровье, признавались, что не смогли сдержать слез при виде ролика с ее участием. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появляется в информационном пространстве с августа прошлого года, когда появились первые сведения о ее онкологическом заболевании. Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, как и остальные близкие актрисы диагноза «рак головного мозга» не подтверждают и не распространяются о состоянии здоровья знаменитости. Болезнь Заворотнюк так затронула сердца поклонников актрисы, что они не могут оставаться равнодушными, пересматривая ролики и снимки с Анастасией Заворотнюк, где она здорова и счастлива. Опубликованный на официальной странице знаменитости в Instagram небольшой видеоролик вызвал бурную реакцию пользователей. На видео Заворотнюк запечатлена вместе со своим сыном Майклом во время съемок клипа Дениса Клявера под названием «Когда ты станешь большим. Мамы». Растроганные комментаторы писали, что не могли сдержать слез и желали кумиру выздоровления.

Новости об Анастасии Заворотнюк на сегодня, 15 февраля, указывают на то, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в начале 90-х предрекла свою смерть.Первый муж звезды Олаф Шварцкопф в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показал архивное видео, на котором 22-летняя Заворотнюк рассуждает о любви и просит бога прожить еще «20-30 лет», чтобы сполна насладиться этим прекрасным чувством. Видео было сделано в 1993 году.Знаменитость в одном из фрагментов заявила, что всегда будет живой. В этот момент у гостей студии подступили слезы.По словам бизнесмена, он познакомился с Заворотнюк на «капустнике» в театре «Табакерка», когда праздновали день рождения Евгения Миронова. Спустя год Шварцкопф сделал актрисе предложение руки и сердца, и она согласилась. Однако брак продлился недолго — через год пара рассталась.