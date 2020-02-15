Боевики держат в страхе жителей сирийского Алеппо

Западная часть Алеппо остается зоной риска. Это связано с непрекращающимися обстрелами со стороны боевиков. Один из наиболее опасных районов — Дахирият-аль-Сад. Вне дома местные жители передвигаются исключительно короткими перебежками, с постоянным расчетом на то, чтобы залечь или спрятаться за укрытие.Боевики не унимаютсяДети в этом районе не ходят в школу и обучаются дома. Впрочем, в помещениях оставаться тоже небезопасно из-за постоянных обстрелов с применением реактивных установок и минометов.Все, кто могли покинуть запад Алеппо, сделали это. Тут остались лишь те, у кого совсем нет денег и некуда бежать. До позиций боевиков от этого района меньше километра. Люди живут ожиданиями, когда армия оттеснит террористов как можно дальше. Бандиты обстреливают Алеппо и пригороды из района Лерамун — это промышленная зона, до конца еще не освобожденная от незаконных вооруженных формирований. По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, лишь за минувшие сутки было зафиксировано 18 обстрелов со стороны боевиков.Военные сводки из Сирии на сегодня, 15.02.2020Как сообщает новостной портал Alk Habour 21, в районе поселка Аль-Хараджа десантировалась группа спецназа сил международной коалиции. Местные источники сообщают, что в операция приняли участие также ударные вертолеты ВВС США. В ходе рейда в поселке, причины которого не называются, военнослужащие задержали несколько жителей поселка и вывезли в неизвестном направлении.

В социальных сетей силами арабских активистов распространяется видео, записанное в участке самоназванной милиции курдских боевиков «Асайиш». На записи видно, как группа «милиционеров» избивает двух задержанных мужчин. Как сообщает портал Step News, видео снято в городе Шхиль, оба арестованных работали водителями зерновозов, курдские боевики арестовали их 15 дней назад в ходе рейда, обвинив в пособничестве террористам «Исламского государства»11. Отметим, курдские радикалы неоднократно проводили задержания среди мирного населения, обвиняя арестованных в связях с террористами, однако действительной причиной арестов становятся критика действий SDF, участие в антикурдских митингах, лояльность к сирийской армии, нежелание платить налоги и попытки уклониться от призыва в курдские отряды самообороны. Курдские радикалы вывезли несколько детей террористов «исламского государства» из лагеря «Аль-Хол» в другой лагерь для беженцев «Руж» у города Маликия на северо-востоке провинции. Причины, по которой несовершеннолетних отселили от остальных членов семей ИГИЛ, которые содержатся в «Аль-Холе» пока не названы.Источник также сообщил, что на севере провинции возобновились вооруженные стычки курдских боевиков и сил и протурецких группировок. Бойцы «Сирийской национальной армии» нанесли удар из крупнокалиберных пулеметных установок по укреплениям курдских радикалов у поселка Тавила к западу от Тель-Тамра.