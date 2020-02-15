Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята

15 лютого хритияни святкують Стрітення Господнє. У 2020 році свято припадає на суботу.

Це одне із 12 найголовніших церковних свят у році, — пише 24 канал.

Що не можна робити на Стрітення



Це велике християнське свято, тож, у цей не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі. Також не можна митися в лазні, оскільки це вимагає багато приготувань – колоти дрова, носити воду тощо.

Також не радили на Стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності, тож люди колись остерігались далекої дороги. Існувало навіть прислів’я: «На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся».

Стрітення Господнє: прикмети



– На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою та холодною.

– День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.

– Якщо на Стрітення дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною.

– Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.

– Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.

– Як на Стрітення зі стріх капає, ще велика буде зима.

– Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.

– Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

– Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.

– Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим.