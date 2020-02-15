В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «маме и папе»

ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания призывает международное сообщество бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и гордится тем, что однополые браки в Соединенном Королевстве легализованы, сказал РИА Новости представитель МИД страны на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два.

«Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», — заявил представитель Форин-офиса.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет «родителя номер один» и «родителя номер два» — будут мама и папа. Такое заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.