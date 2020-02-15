Мадуро допустил военное вторжение Бразилии в Венесуэлу

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару разрабатывает план военного вторжения в Каракас, сообщает ФАН.

Венесуэльский лидер также обвинил своего коллегу в том, что тот создает угрозу для национальной безопасности соседней стране.

«Есть террористические угрозы, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы. Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в вооруженный конфликт против Венесуэлы», — отметил Мадуро на пресс-конференции в пятницу.

Венесуэльский президент обратил внимание, что ранее Бразилия предоставила убежище пятерым венесуэльским солдатам, бежавшим из республики и предварительно расстрелявшим своих сослуживцев.

В то же время Мадуро выступил за нормализацию диалога с Колумбией и призвал Боготу возобновить отношения по дипломатическим каналам.

Ситуация в Венесуэле осложнилась в прошлом году, когда лидер оппозиции Хуан Гуаидо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота поддержали США, Канада и некоторые страны Европы и Латинской Америки.

Ранее политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik объяснил, почему президент США Дональд Трам пообещал «сломить« Николаса Мадуро.