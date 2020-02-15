В Рубцовске давлением недоброжелателей закрывается приют бездомных животных

Рубцовский приют для животных «Алиса», который несколько лет работал по контракту с мэрией, прекращает работу, сообщается в группе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках». В общественной организации утверждают, что их конкуренты – «КотоПес» — организовали травлю, чтобы выставить «Алису» в дурном свете. Однако одна из учредителей «КотоПса» Роза Ибрагимова в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» сказала, что это не так, и претензии обоснованы.

Приют для бездомных животных «Алиса» сообщил, что закрывается «по определенным обстоятельствам». В качестве одной из причин закрытия организация называет тот факт, что администрация Рубцовска не стала продлевать контракт на отлов зверей с улиц города. Кроме того, еще одной причиной якобы стала травля от «неких псевдо-волонтеров». «Распространяют клевету, лживую информацию, листовки с картинками из интернета. Дошло до того, что началась травля работников приюта «Алиса» — обсуждение их семей и близких, натравливание прокуратуры и полиции на приют. Тех, кто встал на сторону приюта, тоже начинают «гнобить», угрожать прокуратурой и личными юристами, писать в личку о том, что уволят с работы и т.д. Также распространяются ролики в соцсетях многолетней давности, когда приют был действительно в бедственном положении и там работали другие люди. Сейчас там порядок, все убрано, собачки все сыты и за ними ухаживают, оказывают ветпомощь, и это подтверждают все, кто там был и приносил гостинцы собакам: животные упитанные и с радостью идут на контакт», — утверждают представители «Алисы».

Инициаторами травли они называют волонтеров другой общественной организации защиты животных «КотоПес». Более того, деятельность этой организации, по их мнению, вызывает сомнения. «На вопросы об отчетах они всех заносят в черный список, а в своих группах выставляют одни и те же чеки, только местами их меняют. Выставляют темы с осуждением про приют «Алиса», распространяя лживые слухи и свои домыслы (дошло уже до абсурда, что якобы в приюте едят собак)», — заявила «Алиса».

6 февраля на местном телеканале «УльтраТВ Рубцовск» вышел сюжет о приюте «Алиса», в котором несколько городских волонтеров рассказывают об условиях содержания животных: якобы собаки голодные, больные, травмированные, а помощь им никакую не оказывают. С этой информацией активисты обратились к правоохранителям, говорится в сюжете. Примечательно, что он был опубликован на странице «КотоПса» в «Одноклассниках», причем с указанием, с какого момента начинается сюжет об «Алисе». Также стоит отметить, что одной из сотрудниц данного телеканала является Светлана Маслич — один из волонтеров приюта «КотоПес», о чем говорится на сайте организации.

Однако одна из учредителей этой организации Роза Ибрагимова пояснила «Банкфаксу», что никакой неприязни, а тем более травли и распространения слухов, к «Алисе» у «КотоПса» нет. «Это заявление очень негативное и неправильное. Мы нормально относимся к этой организации. Поэтому смешно, когда говорят, что мы являемся конкурентами. У нас готовится к открытию центр стерилизации и реабилитации бездомных животных. Это разные вещи», — сказал собеседница.

Впрочем, она не стала отрицать, что считает, будто в приюте «Алиса» действительно есть проблемы с содержанием животных. «То, что там беспорядки, знали все. О том, что плохо ухаживают за животными. Собаки находятся в плачевном состоянии, практически весь город об этом знает. Мы неоднократно говорили Марине Александровне [Степановой, руководителю «Алисы»], что надо наводить порядок. Но этого не произошло. Все волонтеры, которые помогали там, ушли оттуда. Стали задавать неудобные вопросы, сказали, что не хотят нас там видеть. Попросили членство в организации, сказали 50 тысяч рублей вносите», — заявила Роза Ибрагимова. Более того, она заявила корреспонденту ИА «Банкфакс», что Марина Степанова якобы не любит животных.

Напомним, что 3 ноября в Рубцовске состоялся пикет в защиту бездомных животных, на котором прозвучала резкая критика в адрес приюта «Алиса» от руководителей недавно появившихся в городе конкурентов из «КотоПса». Судя по настроениям, акция проходила под эгидой именно этой организации. На стороне этого приюта также выступила депутат Рубцовского горсовета Надежда Дрюпина. Тем временем жители Рубцовска не перестают жаловаться на нашествие собак. Ранее по контракту с мэрией города отловом занималась «Алиса», кто этим занимается сейчас, неизвестно.