Карантин в Иваново предложили отменить

Главный государственный санитарный врач по Ивановской области Александр Минашкин рекомендует с 17 февраля отменить карантин в школах и учреждениях дополнительного образования в Иваново. Соответствующее постановление подписано сегодня. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость детей с 7 до 14 лет снизилась на 62%.

Карантин в Иваново: до какого числа

Таким образом сам собой напрашивается вывод о том, что уже со следующего понедельника карантин в Иваново официально перестанет действовать.

Рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, проветривать помещения и поддерживать оптимальный температурный режим, проводить дезинфекцию, влажную уборку и обеззараживание воздуха.

Информировать управление Роспотребнадзора по Ивановской области о регистрации групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Иваново при 20% их отсутствия. Своевременно изолировать заболевших. Не допускать детей с катаральными явлениями и повышенной температурой к посещению дошкольных образовательных учреждений. Предусмотреть отмену объединенных уроков, в которых учащиеся занимаются большими группами в тесном контакте.

Информация об окончании карантина по гриппу уже появилась в соцсетях в группах ивановских школ. Тем не менее, отмена карантина не отменяет профилактических мер, которые помогут школьникам уберечься от вирусов. Это полноценный отдых и прием витаминов, частое мытье рук с мылом и рациональное питание.