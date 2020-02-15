Православные отмечают Сретение Господне

Сретение Господне названо так потому, что христиане отмечают день встречи святых Анны и Симеона с младенцем Христом, слово же «сретение» буквально и значит «встреча». Таким образом объясняется непосредственно название праздника.

Сретение Господне: история

Согласно древнееврейскому закону, первенцев на сороковой день от рождения их родителям надлежало принести в храм.

Так и Дева Мария отнесла сына в храм, куда также, не без внушения от Святого Духа, пришел Симеон-старец вместе с праведной Анной-пророчицей. Старица уже долгое время ожидала пришествие Христа, старец же получил предсказание том, что он не уйдет в мир иной раньше, чем сможет увидеть Спасителя.

День Сретения назвали также днем, когда впервые встречают весну. Вторая и третья ее встречи приходятся на Сороки и Благовещенье. В этот день последний раз ездили на санях, так как морозы, как верили, теперь отступали.

Этот праздник, в большой своей части посвященный и весне — можно сказать, один из главных весенних дней — на северо-западе России называли также Громницами. Принося в церковь свечи, также называемые громницами, для освящения, их затем в течение года зажигали, если гремела гроза, чтобы отвести гром и беды. И также давали в руки тем, кто умирал, для защиты от нечисти, жаждущей получить душу.

Начиная с утра этого дня, курам доставалось в пищу и овса с особым приговором: «Корми кур овсом — летом будешь с яйцом».

Народные приметы на Сретение Господне

Существует много народных примет. О весне говорили так: какова погода на Сретение, такова будет и весна. На Сретьев день снежок — весною дожжок.

Если на Сретение оттепель — весна будет ранняя и теплая, если холодный день — жди холодную весну. Выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Снег метет через дорогу — поздняя весна. Сретенские морозы не редки. Солнце на лето, зима на мороз.

Сретение Господне 2020: традиции

С праздником Сретения связан обычай освящения свечей. Эта традиция пришла в православную церковь из католической в XVII веке. Свечи, освященные на Сретение, хранили весь год и зажигали во время домашней молитвы.

В народе Сретение было связано с встречей зимы и весны. Отсюда такие поговорки, как: «На Сретение зима с весною встретилась», «В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила». Последние зимние морозы было принято называть «сретенскими».

В день Сретения с 1992 года также отмечается Всемирный день православной молодежи. В этот день православные молодежные организации проводят конференции, балы и другие праздничные мероприятия.

Сретение Господне: что нельзя делать

Нельзя путешествовать и отправляться в дорогу — человек будет долго добираться домой, а то и не вернется вовсе;

Нельзя скучать и грустить, а также ссориться, сквернословить и поднимать руку на кого-либо;

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Производить уборку;

Класть деньги на кухонный стол — можно изгнать удачу из дома.