Разин выступил с угрозами в адрес Шатунова

Продюсер Андрей Разин заявил, что у певца Юрия Шатунова никогда не было прав на песни группы «Ласковый май», поэтому он не имеет право исполнять их на гастролях. Так продюсер прокомментировал иск Шатунова, который он подал в суд.

Шоу-бизнес сегодня, новости 15 февраля: Разин угрожает Шатунову

Разин подчеркнул, что все права на песни всегда принадлежали ему, а у Шатунова «никаких прав на песни никогда не было и быть не может». По словам 56-летнего продюсера, все права на были переданы им Руслану Филатову, тот в свою очередь отдал их «Честной музыке».

Продюсер «Ласкового мая» рекомендовал Шатунову перестать заниматься судебной тяжбой и просто заключить договор с «Честной музыкой», в противном случае ему могут предъявить штрафы.

«Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора с «Честной музыкой», это будут огромные штрафы, — предупредил Разин. — Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать».

Ранее Арбитражный суд Москвы привлек продюсера к спору Шатунова с «Честной музыкой», которой принадлежат права на песни «Ласкового мая».

Новости шоу-бизнеса России: у Лолиты случился приступ во время концерта

Лолита Милявская почувствовала себя плохо во время мероприятия в Кремле. Помощники откачивали артистку на глазах у публики.

В пятницу, 14 февраля, исполнительница приняла участие в концерте МУЗ-ТВ, посвященном Дню святого Валентина. После выступления на сцене Лолита Милявская вышла к журналистам, чтобы ответить на интересующие их вопросы.

Один из корреспондентов поинтересовался, действительно ли бывший муж Дмитрий Иванов давал ей опасные лекарства. «Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете», — заявила певица.

Внезапно она оборвала интервью и начала громко кашлять перед камерами. Артистка объяснила приступ аллергией на химический дым на сцене и попросила принести ей воды. Однако, сделав глоток, Лолита Милявская почувствовала себя хуже.

Певица отошла от журналистов и встала возле лестницы артистического фойе. Знаменитость едва не упала на ступеньки, но, к счастью, рядом с ней были помощники, которые вовремя подхватили ее и помогли подняться.

Несколько минут они опаивали артистку водой и спасали от навязчивой прессы, после чего помогли дойти до гримерки. Через некоторое время представители Лолиты Милявской вновь вышли к прессе. «У нас есть таблетки от аллергии», — заверили они.