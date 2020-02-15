Жертвами коронавируса стали более 1500 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Коронавирус сегодня, 15 февраля: последние новости

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Египте. Об этом сообщает издание DailyMail.

Отмечается, что первый заболевший на африканском континенте — иностранец. Его поместили на карантин. Подробности о гражданстве и обстоятельствах заражения не уточняются. Египет стал первым африканским государством, где обнаружили коронавирус.

В свою очередь, алжирская газета el-Watan со ссылкой на осведомленные источники в Минздраве Египта сообщила, что зараженный является гражданином КНР в возрасте около 40 лет.

Власти Китая проинформировали ВОЗ в конце декабря о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Всемирная организация здравоохранения дала вирусу официальное название COVID-2019 и признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Коронавирус в России: сколько заболевших

В России создали тест-систему для выявления нового коронавируса COVID-2019. Разработку центра «Вектор» уже зарегистрировали и направили в регионы.

На сайте Роспотребнадзора отмечается, что российские власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, возникшего в Китае.

Новая тест-система выявления заболевания определяет алгоритм лабораторной диагностики.

«11 февраля 2020 г. получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минтранс направлены рекомендации по дезинфекции самолётов, прибывающих из Китая, в Шереметьево усилен санитарно-карантинный контроль.

Все граждане, вернувшиеся из Китая с симптомами простуды, прошли обследование и карантин. Всего проверку прошли 958 человек. Ни у кого коронавирус не выявлен.

На сегодняшний день в России нет новых случаев с заболевшими коронавирусом. Ранее двоих граждан Китая, которые оказались в нашей стране с этим недугом, вылечили и выписали из больницы.