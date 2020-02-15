Вырождение династии Габсбургов из-за родственных кровосмешений

Share Tweet Share Share Email Comments Вырождение династии Габсбургов, которая была самой могущественной семьей в мире, является одним из самых известных случаев последствий близкородственных браков среди монарших особ в истории.Многие исторические личности, которых мы помним до сих пор, такие как Мария-Антуанетта или эрцгерцог Франц Фердинанд, происходили из Габсбургов. Габсбурги в разные века правили в Австрии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Испании, Италии (Священной Римской империи), Португалии, Трансильвании и даже в Мексике. Своего пика могущества Габсбурги достигли в 16-17 века и именно тогда родословная Габсбургов содержалась в самой строгой чистоте и они женились лишь на своих близких родственниках.В итоге подобные связи привели к устойчивым наследственным физическим и психическим аномалиям, а потом и к массовому бесплодию, что и привело Габсбургов к краху.

Все началось в 13 веке

Восход династии Габсбургов начался с Рудольфа VI, который в 1279 году стал королем Германии под именем Рудольф I. Сама же семья Габсбургов ведет свой род с 11 века. Рудольф I собрал под себя обширные земли, а потом захватил Австрию и в 1281 году предал власть над ней своему сыну Альбрехту. Уже у Альбрехта прослеживается характерный очень длинный габсбургский нос с горбинкой. С этого момента Габсбурги были тесно связаны с династической линией Австрии, а позже добавили в своим империю трон Богемии и Венгрии.Самыми главными дипломатическими козырями Габсбургов были брачные союзы. Когда в 1477 году Максимиллиан I, сын императора Священной Римской империи Фридриха III, женился на Марии, дочери французского короля Карла Смелого, Габсбурги распространили свое влияние на огромную часть Европы. У Фридриха III уже был неправильный прикус Позже Максимиллиан получил контроль над Нидерландами, Люксембургом и частью Франции, а после смерти Марии он женился на Бьянке, дочери миланского герцога.Максимиллиан продолжил традицию, женив своего сына Филиппа Красивого на Хуане I королеве Кастилии, которая потом сошла с ума и получила прозвище Безумная. С этого брака в гены Габсбургов проникли психические отклонения, которые лишь увеличивались с последующим браком, которые теперь все чаще происходили на близких родственниках.Дело в том, что получив невероятную власть и могущество, Габсбурги заработали и паранойю, боясь “чужой крови”, которая будто бы могла разрушить их империю.

Хуана Безумная

Хуана уже имела проблемы со психикой, когда вышла замуж за Филиппа, но самого Филлипа это не волновало, ведь вместе с Хуаной он получал полную власть над Кастилией. В соответствии с исследовательской статьей в “The Journal of Humanistic Psychiatry”, сама Хуана яростно отрицала собственные психические проблемы, в том числе маразм, уверяя, что у нее всего лишь иногда возникают приступы ревности (ее муж не просто так получил прозвище “Красивый”, он был знатным бабником). Хуана однажды даже избила даму ножницами и подстригла волосы, подозревая, что она является одной из любовниц своего мужа.Поэтому точно неизвестно, была ли Хуана реально больной, но она сама была ребенком от брака между кузенами, поэтому наличие у нее отклонение очень правдоподобно.Филипп Красивый и Хуана Безумная Психологи и историки считают, что Хуана точно страдала от сильной депрессии или биполярного расстройства. Тем ни менее Хуана родила Филиппу шестерых детей, старший из которых Карл V позже стал императором священной Римской Империи, а также властителем Кастилии и других испанских земель.Карл V Первые звоночки

К началу 16 века Габсбурги продолжали добавлять в свою семейную линию новые территории. Дочь Хуанны Изабелла вышла замуж за представителя датского королевского дома, а другой сын Хуаны – Фердинанд женился на Анна Ягеллонка из Богемии и Чехии. Позже Фердинанд под именем Фердинанда I стал очередным правителем Священной Римской империи.Но уже в середине века близкородственные браки стали у Габсбургов обычным явлением. В 1548 году дочь Карла V Мария Испанская вышла замуж за своего двоюродного брата Максимиллиана (сына Фердинанда и Анны). А сын Карла V Филипп II женился на Анне Австрийской – дочери Марии и Максимиллиана, которая приходилась ему племянницей. Филипп II — король Испании из династии Габсбургов В 1571 году Карл II эрцгерцог Австрийский также женился на своей племяннице Марии Анне Баварской, а дети Филиппа II – Филипп III и Карла II – Маргарита Австрийская поженились между собой и семейные петли Габсбургов стали еще уже. Впрочем, подобное было не редкость в те века среди царственных особ, поэтому никто особого внимания не заострял, хотя церковью такие браки не одобрялись. Карл II эрцгерцог Австрийский

Результаты налицо

Чем больше Габсбургов вступало в близкородственные связи, тем сильнее в их потомках становились видны физические и психические изъяны. Дети Филиппа III и Маргариты Австрийской в свою очередь поженились на своих кузенах и племянницах. В 1661 году на свет появился пожалуй самый известный и уродливый Габсбург, чьи портреты, даже с учетом доли лести художника, до сих пор вызывают оторопь. Это был Карл II Испанский. Его родители были кузенами, одна из бабушек также являлась его тетей, а другая бабушка была одновременно и прабабушкой. А все его прадеды были сыновьями Филиппа Красивого и Хуаны Безумной.Генетические отклонения от столь тесного инбридинга у бедного Карла II были настолько сильными, что он был бесплодным, а его челюсть была настолько деформированной, что он едва мог говорить.Его зубы не смыкались с друг другом, а ходить нормально Карл II начал лишь когда стал взрослым, а в детстве он ходил с большим трудом и часто падал. В итоге он стал последним представителем Габсбургов на испанском троне и тем, с кого началось падение династии.

Физические и душевные недуги

В 2009 году в научном журнале PLoS One была опубликована статья, посвященная генетическим дефектам Габсбургов и как они повлияли на их детей. “Детская смерть была особенно высока у испанских Габсбургов, с 1527 по 1661 год, когда родились Филипп II и Карл II, у испанской линии всего родилось 34 ребенка. 10% из них умерло не дожив и до года, а остальные 50% умерли не дожив до 10 лет”, – писалось в статье. Авторы статьи уверены, что нежизнеспособность детей прямой результат вырождения Габсбургов от кровосмесительных связей. Свежая кровь в династические линии долгие годы практически не вливалась. Начиная с Хуаны Безумной, у которой были лишь редкие припадки, Габсбурги закончили Карлом II, которого можно даже назвать имбецилом. В 1552 году родился Рудольф II, который был внуком Хуаны Безумной и который страдал от сильной депрессии, что очень мешало карьере политика. В итоге он уступил власть своему брату и далее лишь хранил для себя титул. Современная медицина называет особую габсбурговскую челюсть прогматизмом. При этом дефекте челюсть не просто выступает вперед, но и лишена подбородка. Подобное чаще всего встречается у негроидной расы, но из-за Габсбургов в Европе даже в 21 веке можно нередко встретить эту челюсть. В основном она встречается у дальних потомков династии, но нередко и у обычных людей, которые возможно являются потомками незаконнорожденных от Габсбургов детей.