Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы

Share Tweet Share Share Email CommentsПользователь форума Mumsnet под ником travelinterset предложила унижать полных людей, чтобы те начали следить за фигурой, однако остальные посетители площадки выразили негодование.

Travelinterset написала, что кризис ожирения среди молодежи становится более актуальным, чем проблема курения. Женщина решила, что если пристыжать толстых людей, то они быстрее изменят образ жизни. По ее словам, точно так же эта система работает с алкоголиками и курильщиками.

Посетители форума остро отреагировали на предложение женщины. Они негативно отнеслись к ее теории и объяснили, что позорить людей по любой причине — это отвратительная привычка.

«Я чуть не совершил самоубийство после того, как меня публично унизили из-за ожирения. Сомневаюсь, что я единственный», — написал один из пользователей.

«Вы даже понятия не имеете, через что проходят люди. У одного из моих любимых учителей был избыточный вес из-за проблем с щитовидной железой. Это была не его вина, и публичные упреки ей не помогут», — ответила другая посетительница форума.