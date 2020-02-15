Российских чиновников оденут в военизированную форму

Белгородский чиновников обяжут носить костюмы, внешне похожие на военные.

Чиновников административных инспекций и управ Белгорода обяжут носить форму, внешне похожую на военную. Об этом рассказал мэр города Юрий Галдун.

По его словам, похожую военизированную одежду носят работники территориальных управлений федеральных ведомств. «Этот вариант формы уже используется всеми региональными надзорами (строительный, жилищный, экоохот, Роспотреб)», — сказал Галдун.

Новые требования к внешнему виду вступят в силу 1 марта.

Ранее стало известно, что Следственный комитет заказал форму тучным сотрудникам.