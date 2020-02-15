Глава Генштаба ВС Турции обсудил с российским коллегой ситуацию в сирийском Идлибе

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности в идлибской зоне деэскалации», — цитирует Минобороны РФ ТАСС.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Напомним, что 10 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о гибели турецких военных под Идлибом. В ответ турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии. В Анкаре также сообщили о переброске в этот район дополнительных подразделений.