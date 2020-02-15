Как Джастин Тимберлейк, Милла Йовович, Иванка Трамп и другие отмечают День всех влюбленных

В День всех влюбленных соцсети наполнились счасливыми лицами и признаниями в любви. Многие звезды поздравили с Днем святого Валентина своих супругов, друзей, фанатов и членов семьи. В нашей новой подборке — поздравления от Джастина Тимберлейка, Миллы Йовович, Иванки Трамп, Мишель Обамы, Сальмы Хайек и многих других.

[b]Валерия

Сегодня все говорят о любви: и те, кто отмечает День влюбленных и те, кто его игнорирует. По сути, вся наша жизнь – игра! Причем лучшая на свете! Так что если относиться к действительности слишком вдумчиво и серьезно, сразу становится скучно и появляются проблемы. И, конечно, ирония и юмор в отношениях между любящим и людьми – вещи столь же необходимые, как и доброта, понимание и взаимное уважение. «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Иосиф Пригожин и Валерия

[b]Шакира

С Днем святого Валентина, ребята! Готовлюсь к выходу…

Шакира[b]Сальма Хайек

В этот 14 февраля, в День любви и дружбы, с любовью и благодарностью дарю 14 фотографий для моих 14 миллионов подписчиков.

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Сальма Хайек[b]Синди Кроуфорд

С Днем святого Валентина! Рэнди Гербер, благодарна тебе за любовь и силу. Сейчас и всегда!

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер[b]Оливия Уайлд

Мы встречались всего месяц, когда я приехала в Канзас, чтобы встретиться со всей его семьей. 8 лет назад. Когда вы знаете, вы все знаете. Кроме того, ради хорошего барбекю готова ехать куда угодно. Всем счастливого дня всех влюбленных!

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис[b]Кайли Дженнер

Кто-то сказал, что была вечеринка.

Кайли Дженнер[b]Милла Йовович

Желаю счастливого Дня святого Валентина самому невероятному мужчине в мире, моему мужу, моему лучшему другу, моему удивительному партнеру на всю жизнь, тому, кто любил меня больше 16 лет, кто имел дело со всеми моими драмами, кто поддерживал меня, когда я была подавлена, и кто гладил меня по голове, когда я чувствовала себя слишком хорошо и заплатила за это, кто просил меня выйти за него замуж, стоя на коленях, кто всегда любил просто за то, что я есть, кто приносит мне бесконечные чашки прекрасного чая, кто всегда отвечает на любой мой вопрос и всегда прав, кто помог мне дать жизнь трем нашим детям, кто не спал со мной ночами, укачивая новорожденных детей и меняя их бесконечные пеленки, кто вложил все свое время и все силы в любовь к каждой из наших дочерей, играя с ними в изнурительных Барби. И после всего этого он больше всего любит возвращаться домой к нам. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Серьезно, я не смогла бы сделать все это без тебя, любовь моя.

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Пол Андерсон и Милла Йовович[b]Мишель Обама

С Днем святого Валентина, мои дорогие. Даже в самые холодные дни вы заставляете меня чувствовать тепло.

Барак Обама с детьми[b]Кара Делевинь

Поцелуй с определенной целью. В этот День святого Валентина, когда вы делитесь своей фотографией с любимым человеком, вашим дорогим другом или домашним животным, вы также можете повысить осведомленность и кампании @su2c #KissCancerGoodbye

Кара Делевинь и Эшли Бенсон[b]Джастин Тимберлейк

Возвращаюсь к нашему первому году вместе. Это нетрудно понять по моему лицу!!! Когда вы знаете, вы знаете. Я люблю тебя, моя смешная Валентинка. Каждый день 14-го!!! Счастливого вам дня любви!!

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил[b]Иванка Трамп

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Моя любовь. Мой чемпион. Моя скала. Мой Валентин!

Джаред Кушнер и Иванка Трамп [b]Криштиану Роналду

Семейный обед.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с мамой[b]Кейт Хадсон

Все мои Валентины.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава с детьми

Оксана Акиньшина

[b]Леди Гага

В День святого Валентина надела это крутое кольцо, разработанное моим другом @bcompleted. Знаете ли вы, что старая традиция гласит: только в високосный год, 29 февраля, женщинам разрешается делать предложение мужчинам? Сейчас 2020 год, и любой человек может сделать предложение кому угодно в любое время! Поэтому сегодня, когда все празднуют, я надела это кольцо в знак любви к себе и к моим поклонникам, чтобы напомнить о том, что все мы рождаемся суперзвездами.

Леди Гага

[b]Тина Кунаки

День святого Валентина.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Риз Уизерспун

Мадонна и Ахламалик Уильямс