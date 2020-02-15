Украина нашла союзника для противостояния России в Черном море

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Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для совместного противостояния России в Черном море. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале.

Загороднюк встретился со своим румынским коллегой Николаем Чуке в рамках Мюнхенской конференции. В частности, стороны обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море. «Это поможет нам более действенно реагировать на общие угрозы в регионе», — написал Загороднюк, подчеркнув, что обе страны «обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море и милитаризацией» Крыма.

Помимо этого, Украина предложила Румынии провести совместные военные учения, а также расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса». Министр также выразил надежду, что румынская сторона поддержит стремления Украины присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

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