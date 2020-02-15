Татьяна Мусульбес вышла замуж во второй раз

В День святого Валентина участница «ДОМа-2» сообщила поклонникам радостную новость о замужестве и показала супруга Сергея. О второй свадьбе Мусульбес уже было известно, но звезда не делилась подробностями.

Татьяна не стала устраивать пышное торжество. Они с Сергеем расписались в одесском загсе, не собирая толпу гостей. Эмоциями звезда поделилась в социальной сети.

«Я официально стала женой самого лучшего мужчины на свете. Всегда рисовала в голове идеальные отношения, думая о том, что все это несуществующая история. Но ошибалась. Я безумно люблю Сережу. Влюбилась в него вслепую, не зная, кто он, что он и какой человек. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что мои душа и сердце меня не подвели. Это навсегда останется лучшим фрагментом моей жизни», — написала брюнетка.

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По словам экс-участницы «ДОМа-2», они с Сергеем никогда не ругаются, хотя живут вместе уже полгода. Все разногласия решают легко, не повышая голоса друг на друга. «Я уверена, что мы проживем самую лучшую жизнь», — отметила Татьяна.

Мусульбес получила предложение руки и сердца в прошлом году 13 октября — в день своего 22-летия. Сергей Мих встал на одно колено и сделал предложение. «Я люблю тебя больше жизни. Ты и есть вся моя жизнь! Выйдешь за меня?» — спросил Таню бойфренд.

Девушка ответила согласием. Напомним, что предыдущий брак Татьяны с Виктором Литвиновым распался. «Я пожелал ей удачи, пусть они будут счастливы. Хотя и не верю в их чувства, уж очень сильно лицемерит в социальных сетях ее новый бойфренд. «ДОМ-2» научил меня разбираться в людях и читать по лицам, эмоциям, поведению», — заявил после расставания Литвинов.

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Татьяна утверждает, что сильных чувств к первому мужу у нее не было. «Я никогда не любила Витю. Он — прекрасный человек, которому я безгранично благодарна, которого очень уважаю и ценю, который был со мной рядом тогда, когда мне было тяжело и страшно. Я очень признательна ему за ту любовь, что он мне дарил. Но эта любовь никогда не была взаимной, и все это время он понимал это и принимал», — отмечала звезда реалити-шоу.

Литвинов и Мусульбес стали парой на «ДОМе-2». Потом вместе ушли с проекта, но построить счастливую семью у них не вышло: супруги не прошли испытание расстоянием.

Фото: Instagram

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