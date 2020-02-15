Ирина Дубцова: «Мне предлагали миллион евро за секс»

В День святого Валентина певица отмечает день рождения. Сегодня, в день 38-летия, артистку поздравляют близкие, а также новый бойфренд. Певица признается, что чувства для нее главное в отношениях, впрочем, однажды ее любовь пытались купить.

Ирина Дубцова много раз обжигалась в отношениях. За плечами неудачный брак, предательства, расставания… Однако избранников артистка всегда выбирала сердцем. Даже в момент большого соблазна она не смогла предать принципы. «Мне предлагали миллион евро за секс. Я отказалась. Не понимаю, то ли гордиться этим, то ли дурой себя считать», — смеясь, говорила исполнительница в разговоре с журналистами.

Зарабатывать Дубцова всегда предпочитала только собственным творчеством. По словам артистки, коммерческая жилка у нее появилась еще с ранних лет. «Я училась в музыкальном училище, параллельно пела в ресторане (под присмотром папы, конечно, и его знакомых музыкантов) и очень этим горжусь. Это самая шикарная вокальная школа! Зарабатывала, кстати, приличные деньги и кормила весь курс не в столовке, а в ресторане», — откровенничает артистка.

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К слову, в отличие от некоторых звезд, которые иногда требуют от организаторов гастролей роскошных условий, запросы Дубцовой выглядят довольно скромно. «Самая важная техническая часть — это то, что не корректируется никогда. А в бытовом райдере у меня всегда должен быть ромашковый чай, VIP-проход в аэропорту и машина — седан, а не джип», — делилась она.

Спокойно певица относится и к вещевому шопингу, предпочитая вкладывать заработанное в более крупные покупки. «Крокодиловая сумка за 35 тысяч евро. Это подарок. А из самого дорогого, что сама себе покупала, — это не в гардеробе, а в гараже. «Майбах» — призналась Дубцова.

Однако на одном артистка предпочитает не экономить. Сейчас она активно занимается преображением своей внешности — сбросила лишний вес, посещает салоны красоты. В месяц только на одну косметику уходит до 200 тысяч рублей. Кроме того, Ирина тратится на посещение фитнес-залов, стараясь довести фигуру до совершенства.

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«Я долго не занималась, врачи не разрешали из-за грыжи. А сейчас вернулся мой Славочка — звездный тренер Вячеслав Дайчев, который занимается с Полиной Гагариной давно, — говорила исполнительница. — Он вцепился в меня, а я в него. Мы планируем продолжать, для меня это очень важно – не для фигуры, а для бодрости и настроения. Я, кстати, не взвешиваюсь уже несколько лет. Вообще, весы стали запретной темой после того как я сделала грудь. Потому что вес сразу увеличился. Но я не жалею, я комплексовала с юности!»

По материалам Peopletalk

Фото: Legion-Media, Instagram